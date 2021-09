Domani e per altre due domeniche negozi aperti e mercatino di 'Casale c'è'

CASALE – Domani e per le prossime due domeniche (19 e 26 settembre) torna il mercatino di ‘Casale C’è' in concomitanza con l’apertura dei negozi, entrambe iniziative promosse da Confcommercio-Unicom in un mese che si preannuncia davvero molto ricco di eventi a Casale.

I due appuntamenti, che solitamente si ripetono in contemporanea con il Mercatino dell’Antiquariato, questa volta si svolgeranno per tre domeniche consecutive anche in previsione dell’afflusso di visitatori

«Invitiamo tutti i nostri associati a partecipare all’iniziativa delle aperture domenicali – dice il presidente di Confcommercio-Unicom, Costantino Mossano – che sono un altro segnale importante della voglia di non mollare e di ripartire con grinta, che ha contraddistinto il settore del commercio in questa lunga fase dell’emergenza sanitaria, ringraziando ancora una volta l’amministrazione Comunale per il supporto e la vicinanza alla nostra categoria