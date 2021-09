Don Paolo Busto 'fa 50': domani alla chiesa San Paolo il ricordo dell'ordinazione

CASALE – Nella celebrazione della messa di domani alle 9.30 nella chiesa di San Paolo, don Paolo Busto festeggerà il 50esimo anniversario della sua ordinazione presbiteriale.

La data era infatti quella del 14 settembre 1971, quando in duomo monsignor Carlo Cavalla ordinò un 29enne Busto. Alunno esterno del seminario casalese per un anno, aveva completato nei cinque anni successivi i corsi di Filosofia e Teologia alla Pontificia Università Gregoriana in Roma, conseguendo il 16 giugno dello stesso anno la licenza in Teologia ‘cum laude’.

Alla semplice celebrazione della ricorrenza, sono invitati gli amici che con lui hanno fatto il cammino di fede operosa in varie esperienze nelle parrocchie del Duomo, dello Spirito Santo e di Frassineto, nelle attività di insegnamento e in quelle caritative, culturali, pastorali, giornalistiche e nei servizi alle chiese di Pozzo Sant’Evasio e di San Paolo. Sarà anche fatta memoria dei cari genitori, del fratello Gigi e di tante persone che ci hanno lasciato