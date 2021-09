Novipiù si prende il derby

BIELLA - Sotto gli occhi del nuovo Usa Hill-Mais, appena sbarcato in Italia, la Novipiù conquista il derby di Biella (66-72) conquistando i primi 2 punti nel girone di SuperCoppa. Assente Matteo Formenti, il club ha aggregato il giovane Lazar Trunic per gli allenamenti. Mercoledì si replica al PalaFerraris con Urania Milano.

“Una partita vera”

Con fatica la JBM riesce a venire a capo di una partita che Biella (senza i due americani) interpreta meglio per tre quarti di gioco. Dopo una partenza ordinata e promettente, la squadra rossoblù perde un po’ il filo del gioco e soffre l’aggressività dei padroni di casa. All’intervallo padroni di casa avanti 43-38. Il gap si allarga ulteriormente nella terza frazione. Due triple di Infante danno alla Bon Prix il +13 del 30’ (59-46). L’ultima frazione è la più movimentata e spettacolare. Casale stringe in difesa e rimonta impattando la gara. Emerge Leggio con un clamoroso 4/4 dall’arco nel periodo che mette avanti la JBM. Il finale è battagliato. Soviero riporta sotto Biella, ma il libero di Martinoni e una giocata di Williams permettono alla Novipiùdi tagliare per prima il traguardo.



“E’ stata una partita vera dove per 30’ non abbiamo messo intensità in difesa e Biella ci ha prontamente punito - analizza coach Andrea Valentini -. Nell’ultimo quarto siamo riusciti a stringerci in difesa e collaborare molto di più come squadra. Abbiamo iniziato a giocare in maniera più fluida e siamo tornati a contatto. Faccio i complimenti ai ragazzi. Dobbiamo imparare da queste cose e lavorare sugli errori”.



Prima della gara la JBM ha ufficializzato l’arrivo di Lazar Trunic, guardia serba classe 2000 di 198cm, che ha svolto il ritiro precampionato con la Bertram Tortona. Per ora sarà aggregato per gli allenamenti per due settimane. “Avremo modo di valutare Trunic in queste partite di Supercoppa - spiega il gm Giacomo Carrera - ed eventualmente renderlo parte integrante del roster.

Mercoledì sera al PalaFerraris contro Urania Milano per il secondo turno.

BONPRIX - NOVIPIU' 66-72

(26-26, 43-38, 59-46)

Bonprix Biella: Infante 13, Bertetti 11, Vincini 10, Soviero 10, Pollone 9, Morgillo 8, Porfilio 5, Lanz. N.e.: Aimone, Pietra, Loro. All. Zanchi

Novipiù JB Monferrato: F. Valentini 16, Williams 15, Sarto 14, Leggio 12, Martinoni 8, Okeke 4, L. Valentini 3, Trunic, Sirchia, Lomele. N.e.: Formenti. All. A. Valentini