Coronavirus: in provincia un solo contagio e 12 guariti. Nessun decesso

ALESSANDRIA - Quotidiano aggiornamento con i dati forniti dall'Unità di Crisi sull'andamento della pandemia: in provincia di Alessandria un solo contagio registrato nelle ultime 24 ore. Non si segnalano decessi mentre i guariti sono 12. In Piemonte 87 nuovi casi con tasso di positività allo 0,6% a fronte di oltre 15mila tamponi eseguiti. Un posto in meno occupato nei reparti di terapia intensiva, crescono invece i ricoveri ordinari di cinque unità.

La situazione dei contagi

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato87nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 14 dopo test antigenico), pari all’ 0,6% di 15.508tamponi eseguiti, di cui 12.591antigenici. Degli 87 nuovi casi, gli asintomatici sono 47 (54,0%).

I casi sono così ripartiti: 24 screening, 52 contatti di caso, 11 con indagine in corso, 2 importati dall’estero.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 379.434,così suddivisi su base provinciale: 31.020 Alessandria, 17.977 Asti, 11.960 Biella, 54.770 Cuneo, 29.549 Novara, 202.180 Torino, 14.181 Vercelli, 13.557 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.557 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.683 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 24 ( - 1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 195 (+5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.537. I tamponi diagnostici finora processati sono 6.709.545 (+15.508 rispetto a ieri), di cui 2.090.477 risultati negativi.

I decessi rimangono 11.733

Nessun decesso di persone positive al test del Covid-19 comunicato oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi di 11.733deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.571 Alessandria, 713 Asti, 433 Biella, 1.457 Cuneo, 946 Novara, 5.609 Torino, 529 Vercelli, 375 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

363.945 Guariti

I pazienti guariti diventano complessivamente 363.945 (+194rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 29.086 Alessandria, 17.065 Asti, 11.411 Biella, 52.666 Cuneo, 28.400 Novara, 194.766 Torino, 13.503 Vercelli, 13.087 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.470 extraregione e 2.491 in fase di definizione.