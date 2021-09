La chiesa di Santa Caterina si prepara al restauro della facciata

CASALE - l termine dei lavori su lanterna, cupole e tamburo, la chiesa di Santa Caterina di Casale si appresta a essere sottoposta a un altro importante intervento: il restauro della facciata, sulla quale è stato constatato un forte degrado degli elementi architettonici.

L’operazione, frutto della consolidata collaborazione tra Ente Trevisio e Associazione Santa Caterina Onlus, è resa possibile grazie all'agevolazione del ‘bonus facciate’. I delicati passaggi necessari all’avvio dei lavori sono stati curati negli aspetti legali e amministrativi dai consulenti della Onlus e presentati dai presidenti Giuseppe Abbenante e Marina Buzzi Pogliano al sindaco Federico Riboldi.

General Contractor è AR Arte e Restauro SrL, impresa qualificata di Padova che ha già lavorato sulle cupole nel lotto di lavori appena concluso; i ponteggi sono di IMR Refrattari di Brescia; i professionisti incaricati per la progettazione e direzione lavori sono l’architetto Enrica Caire, l’ingegner Simone Giordano e l’architetto Sara Vecchiato, affiancati dal coordinatore della sicurezza Giovanni Spinoglio e suoi collaboratori. Project manager l’architetto Claudio Colli.

In attesa del nulla osta della Soprintendenza, è in programma una prima fase di indagini volta a verificare il degrado e le finiture in maniera ravvicinata tramite l’accesso ai ponteggi, la cui consegna è prevista entro venerdì 10 settembre.

Per tutto il periodo dei lavori la chiesa resterà accessibile da via Trevigi (martedì mercoledì e venerdì 9.30-12.30 e mercoledì 15.30-18.30), anche durante Casale Città Aperta, sabato dalle 15.30 alle 18.30; domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. (18-19 settembre).

I ponteggi permettono di dare ampia visibilità agli sponsor che vorranno sostenere e condividere l’impegno nel salvare la bellezza della chiesa che sta nel cuore di tutti i casalesi e non solo. Per maggiori informazioni su come diventare sostenitori del restauro: info@santacaterinacasalemonferrato.it, 0142 591375.

I Lions Marchesi del Monferrato hanno in programma per martedì 28 settembre alle ore 18.30 un aperitivo benefico di raccolta fondi con partecipazione ad offerta (minimo 30 €): la location scelta è quella degli spalti del Castello del Monferrato. La prenotazione è obbligatoria e deve pervenire entro martedì 21 settembre a info@santacaterinacasalemonferrato.it – gmsavio@gmail.com.