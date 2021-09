Doppio appuntamento di Andos con 'La camminata nella Bellezza'

CASALE - Si svolgeranno giovedì 23 e 30 settembre le due tappe della ‘Camminata nella Bellezza’, percorsi alla scoperta di angoli nascosti e misteriosi di Casale promossi dall’associazione Andos Odv di Casale.

L’iniziativa, riservata ad un massimo di 20 partecipanti per giornata in possesso di GreenPass, vede la partecipazione, in veste di guida ed anfitrione, di Manuela Meni, guida turistica, storica ed archivista, nonché responsabile delle pubbliche relazioni della casa di riposo di Casale.

Una camminata alla scoperta delle storie e dei misteri di Casale, con un occhio di riguardo a figure femminili che hanno fatto la storia della città. Il ritrovo è per le ore 18 presso i portici di piazza Cesare Battisti. È possibile iscriversi all’iniziativa inviando una mail all’indirizzo di Andos, andoscasalemonferrato@gmail.com. Al termine della camminata, sarà allestito un aperitivo presso il Bar Savoia.

«La passeggiata è dedicata alle donne di Casale. Si inizierà con Maria Maddalena Natta Callori, amante dell’ultimo duca di Mantova e moglie del Governatore Callori. Il racconto proseguirà con serie di donne che, come la Natta, sono sia angélique che diabolique. Come non ricordare Anna D’Alencon, che vende i propri gioielli per salvare Casale e fonda la compagnia della Misericordia. Tutte le figure storiche che si incontreranno durante la camminata sono delineate grazie a ricerche d’archivio e a documenti storici, che mostrati ai partecipanti. Ma questo è solo un assaggio» spiega Meni.

Andos ospite della Corsa Campestre di Giarole

Intanto, il ricavato della corsa campestre non competitiva ‘Giarole al tramonto’, svoltasi all’interno della festa ‘Non solo mais’ organizzata dalla pro loco del comune monferrino, è stato donato proprio all’Associazione Andos.

Una rappresentanza delle donne di Andos ha partecipato all’evento, camminando nei bellissimi paesaggi del paese monferrino. Alla pro Loco ed agli organizzatori dell’evento ha espresso un sentito ringraziamento la presidente della sezione casalese Roberta Buosi.