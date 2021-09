CASALE - Tradizionale parata di autorità per il taglio del nastro, pochi minuti fa, della Festa del Vino di Casale, anche quest'anno declinata in Calicentro al Castello, per via della pandemia. Il sindaco Federico Riboldi ha chiamato a sé i rappresentanti di Gran Monferrato, che riunisce oltre a Casale anche Acqui Terme e Ovada, così come il vicepresidente della fondazione Cra Cesare Rossini e il consigliere regionale Domenico Ravetti. In rappresentanza del territorio ha invece parlato il sindaco di Trino Daniele Pane.

Prima di un brindisi inaugurale, le parole benauguranti del vicesindaco Emanuele Capra, delegato alle manifestazioni, che ha auspicato uno sviluppo della festa che, nei prossimi anni, possa superare i confini del Casalese anche dal punto di vista organizzativo: «Puntiamo a ingrandirla e non potremo farlo senza coinvolgere il territorio, che diventi la Festa del Vino del Gran Monferrato Unesco».

Intanto, fuori dal castello, le persone iniziavano a mettersi in coda al controllo per il Green Pass e accomodarsi ai tavoli.