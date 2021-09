JBM, presentazione al Castello di Casale

CASALE MONFERRATO - Una presentazione di livello. Nella splendida cornice del Castello di Casale Monferrato e alla presenza di un folto gruppo di sponsor e sostenitori. Parte ufficialmente da qui la stagione sportiva della JB Monferrato, sempre griffata Novipiù. La squara che nel fine settimana sarà impegnata a Lignano Sabbiadoro per la Final eight di SuperCoppa.

Il nuovo PalaEnergica

A fare gli onori di casa è stato il sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi, che dopo i saluti ha introdotto Paolo Secco, presidente di Energica, società di gestione gas del territorio che da quest’anno sarà sulle maglie della Jbm. “Noi siamo una società a proprietà pubblica - ha spiegato Secco - i nostri clienti sono su questo territorio e molti di questi sono appassionati di basket che la domenica vanno al palazzetto a tifare Jbm. Così abbiamo deciso di consolidare questa partnership e di brandizzare il PalaFerraris. A partire dai prossimi mesi al palazzetto, che rimarrà intitolato a Paolo Ferraris, verrà affiancata un’intitolazione sportiva: il PalaEnergica sarà la nuova casa dello sport”.

"Due grandi squadre"

Parola poi ai dirigenti della JB Monferrato: il presidente Simone Zerbinati e l’amministratore delegato Savino Vurchio. “Veniamo da tre vittorie in fila e la squadra si merita un applauso - ha esordito Zerbinati - . L’anno scorso avevamo tante idee ma abbiamo trovato l’anno più sfortunato possibile per iniziare questa avventura. Ma proprio nelle difficoltà della passata stagione abbiamo capito che siamo una società molto forte perché se abbiamo sopportato un anno così, questo ci fa credere che i prossimi anni saranno sicuramente migliori”.

Un concetto ribadito anche da Vurchio. “Ci sono due grandi squadre nella Jbm: quella che scende in campo, che quest’anno ha una bellissima energia e che comincia a darci soddisfazioni e poi la squadra fatta da noi soci. Un squadra che sta vincendo tantissime partite contro un anno disgraziato a causa della pandemia, e grazie agli sponsor che stanno mostrando di credere nelle persone che compongono questa società”.



Repetto: “Certezze e speranze”

Dopo la presentazione della squadra affidata al general manager Giacomo Carrera, ha preso la parola Guido Repetto, main sponsor con il suo marchio Novipiù ma anche importante pilastro societario del club. “Ripartiamo con alcune certezze e alcune speranze. Le certezze sono poter tornare al palazzetto in sicurezza, sperando di poter aumentare la capienza presto al 50%. Le speranze sono affidate ad una squadra che è più equilibrata rispetto a quella della passata stagione. E poi lavoriamo per creare scuole basket sul territorio e di attrarre sempre più ragazzi ad iniziare questa attività sportiva”.

Per questo Repetto ha introdotto il progetto del minibasket Langhe-Roero-Monferrato, “che si rivolge ad un territorio più ampio” e che è stato poi compito di Franco Zimbardi dell’Olimpo Alba - una delle società coinvolte - ha avuto il compito di spiegare. “L’obiettivo è quello di diffondere la cultura sportiva nelle scuole. Distribuiremo diecimila quaderni personalizzati a tutti i bambini delle scuole del territorio Langhe, Roero, Monferrato. Siamo convitino che il minibasket produca cultura sportiva che i ragazzi si portano dentro anche al di fuori nelle loro vite future”.