Ruba la carta tachigrafica del collega camionista: denunciato

OCCIMIANO - I Carabinieri di Occimiano, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un autotrasportatore 59enne che, nel mese di agosto, aveva sottratto da un Tir la carta tachigrafica del conducente che aveva utilizzato il mezzo prima di lui, lasciata nel dispositivo di controllo al fine di registrare periodo di riposo, costringendo la vittima a denunciarne la sparizione e a rimborsarne il costoso duplicato. Attraverso l’analisi della memoria di massa del veicolo, i Carabinieri sono riusciti ad accertare che la carta era stata estratta dal 59enne nello stesso momento in cui aveva inserito la propria. L'uomo ha restituito il documento ammettendo le sue responsabilità.