Sorteggiato il secondo turno di Coppa

TORINO - Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per il secondo turno - quello che una volta erano i sedicesimi di finale - della Coppa Italia di Promozione piemontese: con quattro squadre qualificate per altrettanti scontri il rischio di un derby era molto alto e difatti in una occasione è successo.

Saranno Pastorfrigor Stay e Ovadese ad affrontarsi - andata a Casale il 14 ottobre, ritorno al 'Geirino' o più probabilmente nuovamente ad Acqui il 28 - nello scontro diretto che promuoverà sicuramente un'alessandrina al terzo turno.

Promozione: avanti in quattro Dimezzata la truppa alessandrina nella competizione; in Prima Categoria pari Jcp, successo Tassarolo sulla Capriatese

Negli altri due accoppiamenti l'Asca dovrà vedersela con il Trofarello, prima al 'Cattaneo' e poi a Torino mentre la Valenzana Mado ha ricevuto dall'urna come avversaria il San Giacomo Chieri che giocherà in casa l'andata mentre il ritorno si disputerà al 'Comunale'. Chiude il programma Pro Villafranca-Santostefanese, stuzzicante scontro diretto fra le due principali pretendenti al passaggio di categoria.