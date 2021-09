Tour speciale per i neo alunni del Leardi: a guidarli i colleghi 'veterani'

CASALE - Il progetto ‘Accoglienza’, destinato alle classi prime dell’istituto Leardi, è stata un’occasione preziosa anche per gli alunni più grandi, per riprendere attività formative significative. Per un gruppo di ragazzi del triennio del corso Turismo, ad esempio, le giornate di accoglienza hanno significato mettersi alla prova come guide turistiche, conducendo i nuovi studenti alla scoperta della città di Casale, dei suoi monumenti e della sua storia.

«Un aspetto cui teniamo molto come istituto scolastico – spiega la professoressa Giuliana Boschi, docente della commissione Accoglienza – è creare un legame tra la comunità scolastica e il territorio. Molti nostri studenti sono pendolari e non conoscono la città di Casale o, se l’hanno già frequentata, non si sono soffermati a osservare piazze, statue o scorci suggestivi ed evocativi di un passato illustre».

Ecco che è stato così proposto ai neoarrivati un vero e proprio tour attraverso le vie del centro storico: «Dopo aver illustrato la storia dell’Istituto e di Palazzo Leardi, in una piacevole passeggiata sono stati offerti uno sguardo e una presentazione del chiostro di Santa Croce, che ospita il Museo Civico e la Gipsoteca, di via Roma con le sue botteghe storiche, di piazza Mazzini con il suo emblematico cavallo e della Cattedrale di Sant’Evasio – racconta Marianna Buccino, 5aA Turismo, una delle guide per la giornata – L’itinerario si è poi spinto verso piazza Rattazzi, con la statua di Leonardo Bistolfi, la chiesa di San Michele e lungo via Mameli, la via del ‘barocchetto' cittadino. Infine ci siamo trattenuti nei giardini pubblici della stazione per socializzare e per fare colazione.»

Soddisfatti delle attività svolte all’aria aperta gli studenti delle classi prime: Matilde Garaventa, Ludovica Santoro e Clotilde Mor Stabilini della 1aA Turismo sottolineano che, pur conoscendo già il centro storico di Casale, la visita guidata dai tutor Jada Scrivo e Alex Manco della 4aA Turismo ha permesso loro di conoscere particolari inediti della città, come la leggenda di re Vittorio Emanuele II perplesso davanti al padre Carlo Alberto a cavallo e ‘ in vestaglia’ in piazza Mazzini; Matteo Bovera, e Denise Bribiglia di 1aA AFM hanno apprezzato soprattutto il clima rilassato e amichevole delle prime giornate di scuola, che ha permesso loro di conoscersi ed entrare rapidamente in sintonia.