Ultimo weekend di...vino: ecco tutti gli appuntamenti

CASALE – Quello che sta per iniziare è il secondo settimana di CaliCentro, uno degli eventi di punta della Festa del Vino. La notizia principale è il cambio di orario in cui si potranno acquistare i prodotti enogastronomici delle pro loco: venerdì dalle 20 alle 22, mentre sabato e domenica dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 22.

Nella stessa location di CaliCentro, al Castello, ci saranno le mostre allestite nell’ambito di Barbatelling nello spazio dell’enoteca e visitabili da venerdì 24 a domenica 26 settembre: Bottiglie d’autore, collezione di vini ed etichette dei più grandi fumettisti italiani, in collaborazione con VinComics, e Storie di grignolino in grignolino, in collaborazione con Slow Food Monferrato.

Barbatelling

Sabato alle 17, sempre per Barbatelling, ci sarà la degustazione commentata da produttori e da disegnatori in live painting: protagonisti i vini delle Cinque Terre con la Cantina Cheo di Vernazza. Prenotazioni sul sito dell’evento . Altra degustazione domenica con l’Ais Piemonte, che propone Incontri con il produttore alle 11.30: protagonista sarà l’azienda Accornero. Ancora alle 18 ci saranno Colle Manora con Niccolò Perilli. Prenotazioni e informazioni sul sito Ais. Domenica alle 17 si svolgerà l'incontro ‘Topovino: storie Disney ad alta gradazione’ con gli autori della pagina Ventenni che piangono leggendo la saga di Paperon de’ Paperoni.

Il Centro Doc

Il Centro Doc Paolo Desana, invece, sabato e domenica resterà aperto dalle ore 11.30 alle ore 20 per far conoscere il Centro di Documentazione della Doc, dove sarà possibile ammirare la Graphic Novel dedicata a Paolo Desana e il nuovo video ‘La breve storia della Doc’, oltre a fotografie e tavole che introducono alle opere realizzate dai grandi personaggi della storia della vitivinicoltura.

Museo e Gipsoteca

In occasione delle Giornate Europee della Cultura al museo Civico e gipsoteca Bistolfi sabato e domenica l’ingresso sarà al prezzo speciale di 2.50 euro. Ci saranno poi due speciali appuntamenti il sabato alle 17 e domenica alle 11 con una suggestiva visita guidata in lingua inglese dal titolo ‘Discover the museum of Casale Monferrato’: anche qui il costo del biglietto è di 2.50 euro.

Mentre domenica alle ore 17 ci si addentrerà nella vita del grande scultore a cui è dedicata la gipsoteca casalese con ‘Bistolfi e il suo cenacolo – Arte e amicizia nelle raccolte civiche’ (anche qua biglietto euro 2.50, prenotazione non richiesta).

Comunità Ebraica e mercatini in centro

La Comunità Ebraica di vicolo Olper, 44, invece, celebrerà domenica alle ore 16.30 la Festa di succot con benedizioni e merenda sotto la capanna con dolci tipici della tradizione ebraico monferrina.

Per le vie del centro, per tutta la giornata di domenica, tornerà il tradizionale mercatino organizzato da Casale C’è in collaborazione con Botteghe Storiche, mentre bancarelle di hobbisti e ambulanti saranno allestite nel piazzale davanti al teatro Municipale e in via Saffi e via Roma. In piazza Mazzini spazio ai produttori vitivinicoli che allestiranno una mostra mercato dalle 9 alle 19.

Ma domenica sarà protagonista anche il fiume Po con l’attesa Gara dei barcè degli Amici del Po: appuntamento dalle ore 9 per le iscrizioni (quest’anno gratuite) e dalle ore 10 per le discese cronometrate. Informazioni sul sito dell’associazione. In settimana, infine, si susseguiranno anche le iniziative della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati: è possibile visitare la pagina del Comune.