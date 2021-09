Energica: il logo sarà ancora sulla divisa nerostellata

CASALE - Energica si prepara a essere per il quarto anno consecutivo sponsor del Casale Fbc. L'annuncio ufficiale pochi minuti fa nella sede dell'azienda, il cui nome comparirà - a differenza degli anni passati - nel retro della divisa di gioco, appena sotto il numero di maglia.

La stagione 2021/22 sarà dunque la prima di collaborazione con la Console and Partners, da qualche mese proprietaria del club nerostellato che si è presentata in Comune una settimana fa: «Per noi è un orgoglio che il nostro logo sia affiancato a una maglia così ricca di storia e simbologia, non solo per Casale ma per il mondo intero. Un grazie alla nuova proprietà che ha messo in campo ingenti risorse con prospettive importanti. Questa intesa non si limiterà soltanto alle maglie di gioco, ma si allarga anche ad attività di co-marketing a cui stiamo lavorando. Mi preme anche ringraziare la vecchia proprietà, e in particolare Lino Gaffeo e Giuseppino Coppo, con cui abbiamo sempre lavorato in modo corretto e trasparente» ha detto il presidente di Energica Paolo Secco.

Città che profuma di storia

Conferme sono arrivate da Fabrizio Amatelli, presidente di Amc: «L'azienda è vicina a tutte le società del territorio, anche quelle minori: è una conferma di continuità», che ha poi raccontato alcuni aneddoti sull'attaccamento alla magli e la passione della città. Valori, che assicura di aver già 'assaporato' Simone Servetti, neo presidente del Casale: «È una città che profuma di storia, si respira il senso di appartenenza. Oltre ai risultati di campo, puntiamo anche a creare sinergie con le imprese e le aziende del territorio per crescere ancora di più: Energica ha creduto in noi e speriamo di poter portare anche il suo nome insieme a quello del Casale a un livello nazionale».

Molto più scaramantico il direttore generale ed ex juventino (ma non solo) Michele Padovano, motivo per cui non si sbilancia sugli obiettivi stagionali: «Abbiamo iniziato bene ma non abbiamo fatto assolutamente ancora nulla. Ma è anche vero che non ci si può nascondere dietro a un dito: chi sale sul carro adesso potrebbe avere grandi soddisfazioni in futuro. I risultati saranno decisivi anche per attrarre nuovi investitori del territorio».