A Cella Monte arriva Dammi Tempo, lo spettacolo per la ricerca sul mesotelioma

CELLA MONTE - Si inizierà domani alle 16 con gli eventi a Palazzo Volta a Cella Monte. L’edificio sarà aperto alle visite guidate, insieme al suo infernot. Ma il vero momento clou della giornata sarà alle 17:45 con il recital di teatro-canzone “Dammi Tempo”, sostenuto e promosso dalla Fondazione Solidal onlus in collaborazione con la Ecomuseo Pietra Da Cantoni. Lo spettacolo è ideato, scritto e interpretato da Silvana Mossano e da Sergio Salvi e il ricavato sarà devoluto alla ricerca sul mesotelioma.

Nello specifico, andrà a sostenere il progetto "Adotta un ricercatore". «Più precisamente - spiegano Simona Martinotti ed Elia Ranzato, ricercatori del DISIT dell’Università del Piemonte Orientale - si tratta di un dottorato di ricerca che sta conducendo il dottorando Gregorio Bonsignore all’interno del Laboratorio di Biologia e Fisiologia Cellulare dell’UPO. Mira a comprendere l’effetto sul mesotelioma maligno di composti naturali già in uso in terapia adiuvante in altri tumori, o di interesse nella medicina tradizionale, con lo scopo di ottenere lo stesso effetto tossico, o addirittura maggiore, del chemioterapico nei confronti del mesotelioma, ma con effetti meno dannosi sull’organismo».

Al termine del pomeriggio, ai partecipanti verrà offerto un aperitivo a base di vini del Consorzio di tutela Colline del Monferrato Casalese, accompagnato da una degustazione di prodotti della Centrale del Latte di Alessandria e di Asti e di Amos Scrl (mensa ospedaliera di Alessandria). L’ingresso all’evento è a offerta minima di 10 euro ed è vincolato all’esibizione del Green Pass. Per maggiori informazioni: stampa@fondazionesolidal.it.