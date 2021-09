Domenica al Castello con due appuntamenti per degustare i vini locali

CASALE - Sono ancora aperte le prenotazioni per le due degustazioni previste per domani, domenica 26 settembre, nella ex cappella del Castello del Monferrato. Realizzate nell’ambito di CaliCentro 2021, i due percorsi alla scoperta del vino locale sono state organizzate dall’assessorato all’agricoltura e dalla delegazione di Casale dell’Associazione Italiana Sommelier.

Primo appuntamento alle 11:30 con la cantina Accornero, a seguire nel pomeriggio alle 18 si prosegue con l'azienda Colle Manora. I produttori presenteranno tre vini rappresentativi del loro lavoro, accompagnati da alcuni assaggi offerti dalle Pro Loco presenti al castello. Il costo di partecipazione è di 15 euro a persona e sono ancora disponibili alcuni posti prenotato al sito www.aispiemonte.it/delegazione-ais-piemonte-casale-monferrato/.