Domenica è giorno di esercitazioni per i volontari della Protezione Civile

CASALE – Nella giornata di domani i volontari del nucleo comunale della Protezione Civile di Casale saranno impegnati dalle 8.30 alle 16.30 in un’esercitazione per simulare interventi di emergenza che potrebbero interessare il territorio.

«Rimanere aggiornati e pronti ad ogni evenienza – ha spiegato il coordinatore Enzo Amich – è fondamentale per i volontari di Protezione Civile. Per questo motivo le giornate di esercitazione sono una parte integrante delle attività del Nucleo, permettendo non solo di verificare nella pratica il perfetto funzionamento di tutte le attrezzature a nostra disposizione, ma anche di assicurare il giusto coordinamento tra tutte le componenti».

Su tutti i mezzi utilizzati nella giornata di domenica saranno apposti dei cartelli che informeranno i cittadini che è in corso un’esercitazione, in modo da non generare falsi allarmi.