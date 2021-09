Domani torna Connessioni Prossime: si parla di cambiamento climatico

CASALE – Torna il progetto ‘Connessioni Prossime’ (creato dalla rete Scuole Insieme, Afeva e Legambiente) e lo fa con un’edizione speciale dedicata al cambiamento climatico, in occasione del preCOP26 e COP26 giovani. L’evento si divide quindi in due incontri con la possibilità sia di seguirli in presenza presso l’aula magna dell’istituto Balbo, sia in diretta streaming su Zoom e Facebook (pagina aula amianto absesto).

Il primo appuntamento è quindi per domani, dalle 10 alle 12, con la presentazione del Playgame ‘Missione 2050’: il protagonista sarà Piero Pelizzaro, direttore della Direzione di Progetto 'Città Resilienti' presso il Comune di Milano, consulente del Ministero dell'Ambiente e del Territorio per le Politiche di Adattamento Urbano ai Cambiamenti Climatici.

La seconda data da segnare sul calendario è invece quella del 19 ottobre sempre dalle 10 alle 12 con l’incontro che vedrà relatori principali Enrico Ferrero (professore associato di Fisica del Sistema Terra e del Mezzo Circumterrestre dell’Università del Piemonte Orientale, referente del tavolo sui cambiamenti climatici della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile) e Walter Ganapini, ambientalista, docente e ricercatore, membro onorario del Comitato Scientifico dell’Agenzia Europea dell’Ambiente, membro del comitato scientifico della Re Soil Foundation, co-fondatore di Legambiente ed ex presidente Greenpeace Italia.

