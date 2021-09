Manutenzione al porfido: domani è chiusa via Torino

CASALE - Domani, martedì 28 settembre, sono in programma lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione in porfido in un tratto di via Torino. Per questo motivo, dalle 8 alle 18 sarà istituito, a partire da via Sordi, il divieto di transito veicolare nella via.

Nel caso gli interventi non dovessero terminare in giornata, la viabilità sarà comunque consentita dalle 18 di domani fino alle 8 di mercoledì 29.

Terminati questi lavori, il rifacimento della pavimentazione proseguirà in via Garibaldi: prima dell’avvio degli interventi saranno comunicate le modifiche alla viabilità.