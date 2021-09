Bertram: Bartocci vince il Premio Fioretti

TORTONA - Ferencz Bartocci, amministratore delegato della Bertram Derthona, premiato dalla Lega Nazionale Pallacanestro come miglior dirigente della Serie A2 per la stagione 2020/21 culminata con al promozione dei Leoni in A.

L'importante riconoscimento ha in provincia di Alessandria e per tutti gli appassionati basket un doppio valore perché è intitolato alla memoria di Gabriele Fioretti, dirigente casalese prematuramente scomparso nel novembre 2014 a soli 39 anni.

Bartocci riceverà il "Premio Fioretti" venerdì 1° ottobre a Bologna in occasione della presentazione della stagione LNP 2021/22.