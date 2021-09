Novità per i serali dei licei: il corso integrato Leardi-Luparia-Sobrero

CASALE - Sono iniziati lunedì 20 settembre i corsi serali per adulti, organizzati dagli Istituti superiori casalesi in collaborazione con il Cpia 1 "Maestro Alberto Manzi".

Novità di quest'anno è il nuovo percorso organizzato in collaborazione tra gli istituti Leardi (indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing), Luparia (indirizzo Agraria) e Sobrero (indirizzo Meccanica-Informatica). Punto di forza dell’iniziativa è garantire agli studenti lezioni comuni per le materie di base, come italiano, inglese, diritto e storia, accanto a serate di studio dedicate alle materie caratterizzanti l’indirizzo di studi prescelto.

«Al momento sono già ben 28 gli studenti iscritti e tutti sono accomunati da un tratto comune: tanta voglia di apprendere e di ritornare tra i banchi di scuola» ha commentato la professoressa Manuela Marangon, docente referente per il “Leardi”.

È ancora possibile ricevere informazioni sui percorsi di studio e fino a ottobre iscriversi all’indirizzo prescelto. I corsi si terranno in orario 18-23 dal lunedì al venerdì e, per le classi del primo periodo didattico, anche il sabato mattina per le materie di indirizzo.