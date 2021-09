Crisi Cerutti: sono iniziate le firme delle manleve

CASALE - Questa mattina, nei locali casalesi di Confindustria, è iniziata la tre giorni dedicata alle firme delle manleve dei lavoratori Cerutti. Con il documento, frutto di febbrili trattative negli ultimi giorni, i dipendenti si impegnano a non impugnare il prossimo provvedimento di licenziamento collettivo ricevendo, contestualmente, una buonuscita variabile: poco più di 5000 euro per chi oggi ha un impiego, poco meno di 11.500 per chi invece rimarrà disoccupato. Affinché l'accordo sia ritenuto valido, la curatela richiede che lo firmi almeno il 90% dei lavoratori coinvolti, complessivamente 270. Il 'verdetto' si avrà venerdì.