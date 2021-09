Doppio podio per il Rainbow Team nel weekend di Cagliari

CAGLIARI – Lo scorso weekend a Cagliari si è disputata la terza gara del Campionato Italiano di Formula Junior Élite. I giovani piloti del Rainbow Team, scuderia di Casale Monferrato di Fabrizio Bocca, sono scesi in acqua dopo le prime gare del 2021.

Ottimi i risultati dei ragazzi della scuderia casalese. Sul gradino più alto del podio si è posizionato Nicolò Cosma, medaglia d’argento invece per Federico Temporin. Nonostante le condizioni dell’acqua difficili, i giovani piloti si sono saputi destreggiare molto bene. «Il mare era molto mosso – spiega la team manager Elisa Bocca – e per il vento sono state annullate le prove cronometrate di sabato».

Nella gara finale alla griglia di partenza i primi sei piloti erano i sei della classifica del Campionato, gli altri quattro sono stati i primi quattro del ripescaggio fatto domenica. La gara di ripescaggio è stata vinta da Giovanni Merlo del Rainbow Team. «Grande prestazione di Nicolò Cosma – dice il team principal Fabrizio Bocca – che alla sua terza gara dall’esordio conquista in modo determinato una vittoria. Federico Temporin riconferma la sua ottima preparazione tecnica. Giornata non fortunata, invece, per Giovanni Merlo che però non sminuisce la sua ottima prestazione in gara per professionalità e tenacia».

Anche se Ettore Bo non è salito sul podio, continua a mantenere la seconda posizione nella classifica generale. Alla gara di Cagliari al momento dovrebbero seguire altre due gare di Campionato.