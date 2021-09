Il Comune cerca gestori per il chiosco dei fiori al cimitero

CASALE - Il Comune di Casale cerca un nuovo gestore per il chiosco dei fiori situato nel piazzale del Cimitero. Oggi è stato pubblicato il bando sul sito istituzionale (lo consultate al link).

Il chiosco, situato in via Negri, dovrà necessariamente essere adibito alla rivendita di fiori, piante e prodotti affini.

La procedura, ad evidenza pubblica, prevede il metodo delle offerte segrete, che dovranno essere in aumento rispetto al canone a base d'asta fissata in 3.840 euro annui (320 mensili comprensivo di suolo pubblico e chiosco arredato e attrezzato, come meglio specificato nell'allegato al bando).

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 di mercoledì 20 ottobre.