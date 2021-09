Patriottismi, nazionalismi, identità: alla comunità ebraica lo storico Vercelli

CASALE - Qual è la differenza tra nazione e patria? Come si misura l’identità di un 'popolo' in un’epoca di globalizzazione? Come si concilia la rivoluzione digitale con la democrazia partecipativa delle nostre costituzioni?

Su questi temi dialogano, domenica 3 ottobre alle 16 alla comunità Ebraica di Casale Monferrato in vicolo Salomone Olper il presidente Elio Carmi e lo storico Claudio Vercelli, in un dibattito intitolato proprio “Patriottismi, nazionalismi, identità”.

Queste domande, più che mai attuali nell’evoluzione della società e della politica contemporanea, sono decisamente all’interno del campo di studi di Claudio Vercelli: docente di storia dell’ebraismo all’Università Cattolica, svolge attività di ricerca presso l’Istituto di studi storici Salvemini e per il Centro studi Gobetti di Torino. Collaboratore di Pagine ebraiche e di Moked ha pubblicato, tra gli altri, “I volumi Israele. Storia dello Stato 1881-2008, dal sogno alla realtà (La Giuntina, Firenze 2007-2008)”; “Breve storia dello Stato d’Israele” (Carocci, Roma 2009); “Storia del conflitto israelo-palestinese” (Laterza, Roma-Bari, edizione aggiornata 2020). Nel 2022 darà alle stampe Metamorfosi d’Israele. Dieci quadri strategici ed un percorso di significati (Laterza, Roma-Bari 2022).

Vercelli parte proprio da una riflessione sul linguaggio: «Nell’epoca della globalizzazione e dell’informazione digitale ci chiediamo cosa rimane del sistema degli stati nazionali, costituito negli ultimi due secoli, che ha creato concetti come ‘Patria o identità nazionale’. Gli strumenti che abbiamo per interpretare la rivoluzione tecnologica e sociale che stiamo vivendo sono nati all'interno di questo sistema, ma è giusto interrogarsi se siano adeguati per misurare i cambiamenti di oggi o possano creare invece fenomeni regressivi. In parallelo passeremo a ragionare di come si stiano sviluppando i nuovi fenomeni di razzismo, antisemitismo e altri vecchi pregiudizi che ritornano nel mondo contemporaneo».

L'ingresso all'incontro è libero; per informazioni 0142 71807