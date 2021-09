Tornano i consigli di lettura dei direttore della Civica

CASALE - Tornano i consigli di lettura del direttore della Biblioteca Civica di Casale Luigi Mantovani. Per questo mese le proposte saranno: Mario Tobino con "Il figlio del farmacista", Paul Yoon e il suo "In un piccolo cielo", "La Cappella Sistina. Racconto di un capolavoro" di Antonio Forcellino, "20 settembre 1870" di Vittorio Vidotto e Nicola Roggero con "Premier League. Il racconto epico del calcio più entusiasmante di tutti i tempi".

Dopo lo stop estivo la biblioteca ha finalmente ripreso nel mese di settembre il consueto orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13. Per accedere è obbligatorio esibire, in forma cartacea o direttamente da smartphone, il Green Pass accompagnato da un documento di identità valido. L’accesso alle sale, inoltre, è consentito, previa prenotazione, a due persone ogni mezz’ora. Per prenotare il proprio appuntamento è possibile telefonare allo 0142 444323 o scrivere all’indirizzo e-mail bibliote@comune.casale-monferrato.al.it.

Non è invece richiesta la certificazione per le sole operazioni di prestito/restituzione dei libri, ma dovrà comunque essere effettuata la prenotazione.