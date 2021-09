Jbm, il campionato inizia contro Pistoia

CASALE MONFERRATO – Al passo d’avvio. La Novipiù debutta domenica nel campionato di A2. Palla a due al PalaFerraris alle ore 18. Avversario, difficile, la Giorgio Tesi Pistoia, fresca vincitrice della SuperCoppa. Per la squadra di coach Andrea Valentini (che non avrà ancora l'infortunato Matteo Formenti) subito un ostacolo difficile da superare.

Chi succederà al Derthona?

Il campionato di A2 viene presentato domani, 1 ottobre, a Bologna. Torneo a 28 squadre divise in due gironi, Verde e rosso. Stagione regolare dal 3 ottobre 2021 al 10 aprile 2022 senza turni infrasettimanali. Seconda fase ad orologio con quattro partite incrociate con le squadre dell’altro girone. Le prime otto di ogni girone accedono accoppiandosi tra i due raggruppamenti in due tabelloni playoff le cui due vincitrici vengono promosse in A. Le ultime dei due gironi retrocedono in B, dodicesime e tredicesime giocano il playout.

Valentini: ‘Avvio molto duro’

“Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro e sono contento di come stiamo arrivando alla partita. L’altra cosa che mi fa felice è che finalmente giochiamo le partite che contano e lo facciamo di fronte al nostro pubblico”. Così coach Andrea Valentini alla vigilia di un match che si annuncia complesso. “Si, difficile, ma come tutto il nostro mese con tutte squadre che puntano ai vertici. Dobbiamo essere bravi ad interpretare bene questo esordio e queste prime partite”. A cominciare da Pistoia che in SuperCoppa ha messo tutti in fila. “Stanno giocando bene, sono in gas ed esaltati da questo inizio. Ma adesso parte il campionato e la pressione è più alta. Molto del loro gioco dipende da Saccaggi e Johnson. Poi conta il peso di Magro dentro l’area. La chiave? La difesa sulla loro coppia principale e alzare il ritmo. Ogni possesso vale tanto quest’anno visto l’equilibrio, occorre farsi trovare pronti”.

Gli avversari

Pistoia è una delle formazioni storiche dell’A2, anche rivale di Casale in passato. Dopo l’autoretrocessione di due stagioni fa dall’A1, l’anno scorso è uscita al primo turno playoff contro Napoli. Il tecnico è l’emergente Nicola Brienza. Quintetto con Saccaggi, Johnson, Weathle, Riismaa, Magro. In settimana è arrivato il nuovo Usa, l’ala Daniel Utomi.

Pre-partita

NOVIPIU’ CASALE – PISTOIA

Dove: PalaFerraris, Casale Monferrato, ore 18.

Quando: domenica, ore 18

Arbitri: Caforio, Patti, Bartolini

In tivù: La partita sarà trasmessa in diretta su LNP Pass (streaming a pagamento).