Non si ferma all'alt e scatta l'inseguimento: aveva anche bevuto

FUBINE - I Carabinieri di Fubine, a conclusione accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale un 27enne che, verso mezzanotte, alla guida della propria autovettura, non si è fermato all’Alt imposto dai Carabinieri, e, inseguito per circa due chilometri prima di essere fermato, è risultato positivo all’alcooltest, con un tasso pari a 1,05 g/l. Oltre alla denuncia in stato di libertà, al 27enne è stata ritirata la patente di guida.