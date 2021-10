Stesso posto... nuova data: l'evento di Plastic Free domenica a Casale

CASALE - Il maltempo ha fermato l'evento di volontariato organizzato da Plastic Free a Casale la scorsa domenica. Nulla è però perduto: l'appuntamento è solo spostato alla prossima domenica, 3 ottobre.

«La zona che insieme a tutti i partecipanti andremo a ripulire sarà sempre quella della Cittadella - spiega la referente dell'associazione Fabrizia Tosarello - come non cambiano l'orario di ritrovo (ore 10 in piazza D'Arrmi) e la modalità di iscrizione (che è obbligatoria), andando sul sito di Plastic Free nella sezione eventi e scegliendo la data di Casale».

Fabrizia è disponibile per rispondere a ogni domanda: basterà scriverle tramite Facebook. La partecipazione è aperta a tutti: sarà necessario avere con sè almeno un paio di guanti.