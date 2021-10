Plastic Free: ieri raccolti 200 chili di spazzatura intorno alla cittadella

CASALE - Il gruppo di volontari che ha aderito alla tappa casalese dell'evento nazionale di Plastic Free, ha raccolto circa 200 chili di spazzatura tra plastica vetro, e indifferenziato lungo il perimetro e il fossato della Cittadella e il sentiero che costeggia la ferrovia e che arriva fino al centro commerciale, e quindi via Giuseppe Visconti fino alla rotonda del Poligono.

L'iniziativa che avrebbe dovuto svolgersi già lo scorso 26 settembre ma rinviata per maltempo, ha visto partecipare una ventina di persone, oltre all'assessore all'Ambiente Maria Teresa Lombardi. Soddisfatta a metà è stata in questo senso la referente dell'associazione Fabrizia Tosarello: «Dei 20 partecipanti solo uno era casalese. Spero in una maggiore partecipazione dei casalesi in futuro perché l’amore per la propria città va dimostrato con i fatti e non solo con le parole. Tuttavia con l’assessore sono state gettate le basi per una fattiva collaborazione futura