Cornaglia vince a Cerrina, Deevasis confermato a Cella Monte. Odalengo: Olivero

CERRINA - In Monferrato erano 3 i Comuni interessati dallo scontro di due candidati al ruolo di primo cittadino: alle riconferme (schiaccianti) di Maurizio Deevasis a Cella Monte e Fabio Olivero a Odalengo Grande, si è aggiunta negli ultimi minuti l'elezione di Marco Cornaglia a Cerrina.

Le previsioni della vigilia sono state confermate da una vittoria schiacciante del sindaco uscente Olivero (88,40 %).

Se non si parla di plebiscito anche a Cella Monte, poco ci manca con Deevasis che firma una vittoria netta (69,33%).

Diverso il discorso per Cerrina, dove gli scenari erano più che mai incerti, fino a quando il voto dei cerrinesi non ha sorriso a Cornaglia, che per anni aveva affiancato nella giunta comunale il compianto sindaco Aldo Visca, mancato lo scorso novembre.

Gli sconfitti

Gli sconfitti sono stati quindi Viviana Imarisio a Cella Monte, Davide Francia a Odalengo Grande, e Anselmo Villata a Cerrina.

Elezioni: tutti i risultati

dei 21 Comuni alessandrini I voti e le percentuali che hanno eletto i nuovi sindaci della provincia

Borgo San Martino e Olivola

Un discorso a parte va fatto per Borgo San Martino e Olivola, dove a presentarsi è stato un solo candidato. L'unico rischio era rappresentato dal mancato raggiungimento del quorum, ma più del 40% degli aventi diritto al voto si è presentato alle urne .Ebbene, rischio sventato ed elezione senza ostacoli per Fabio Zavattaro (ex vice sindaco) a Borgo, e Gianmanuele Grossi al terzo mandato a Olivola.