Casale, vittoria in rimonta. Sanremese ko

SANREMO - Secondo successo in tre gare per il Casale, che riparte subito dopo la mezza frenata casalinga con il Vado. E lo fa in uno scontro diretto, non solo per i 4 punti in classifica (anche se con una gara in meno) come la Sanremese, ma anche per le ambizioni di vertice della formazione ligure.

Vittoria in rimonta per gli uomini di Marco Sesia, 2-1 tutto nella ripresa

L'occasione per sbloccare il risultato ce l'ha il Casale. al 21', ma Candido si fa parare il rigore da Malaguti. Al 36' padroni di casa in dieci per l'espulsione di Larotonda, che rimedia due cartellini in poco più di 30 mezz'ora, e obbliga osì la squadra a giocare per più di un'ora in inferiorità numerica.

Sono i padroni di casa a passare in vantaggio, al 24' del secondo tempo, con Vita, che sfrutta un contropiede e infila Dadone.

La reazione dei nerostellati non si fa attendere, al 34' è Martin a pareggiare, con una conclusione dal limite che 'buca' Malaguti.

Quattro minuti e il punteggio è ribaltato: Candido si fa perdonare l'errore dagli 11 metri e firma il sorpasso, quarta rete personale in tre partite per il trequartista.

Le formazioni

Sanremese: Malaguti; Fabbri, Acquistapace, Bregliano; Mikhaylovskiy, Ferrari, Gagliardi, Vita; Gemignani, Scalzi, Larotonda. A disp.: Bohli, Giacchino, Anastasia, Aitam Valagussa, Orefice, Pellicanò, Gatelli, Nouri. All.: Anfreoletti

Casale: Dadone; Gilli, Gianola, Silvestri; Casella, Continella, Martin, Palermo; Candido; Rossini, Giacchino. A disp.: Paloschi, Juricic, Brevi, Forte, Ricciardo, Vicini, Guarino, Bennasir, Levecque. All: Sesia

Arbitro: Peletti di Crema

Assistenti: Nicolò di Milano e Pirola di Abbiategrasso