Domenica a Casale mercato straordinario e bancarelle in centro

CASALE - Domenica 10 ottobre, in occasione del Mercatino dell’Antiquariato al Mercato Pavia con l’annesso Farmer Market, si terranno in piazza Castello, fino alle ore 14.30, l’edizione straordinaria del mercato ambulante e in tutto il centro storico il mercatino Doc Monferrato – Tipico & Shopping organizzato da Casale C’è in collaborazione con Botteghe storiche e Io spendo a Casale.