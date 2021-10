Domenica trekking protagonista lungo il 'cammino dei minatori'

CASALE – Domenica 10 sarà un’intera giornata di festa grazie alla tappa monferrina di It.a.Cà, il festival del turismo responsabile. Per gli amanti del trekking ci sarà infatti un evento imperdibile: il ‘Cammino dei Minatori del Monferrato’.

La partecipazione è gratuita e l’evento sarà guidato da Anna Maria Bruno, con la collaborazione di Luca Manzan, entrambi Guide d'eccellenza di Fiab Monferrato Trekking e accompagnatori naturalistici della Regione Piemonte.

Il programma prevede la partenza da Casale alle 9.30 (con ritrovo alle 9.15 in piazza Castello lato Lungo Po Gramsci), per poi immergersi nelle colline e nei paesaggi monferrini sulle orme delle testimonianze di archeologia industriale caratteristiche del Casalese.

Attraverso il Parco Naturale della Pastrona, sui sentieri del Kintana, si raggiungerà il sentiero dove un tempo passava il ‘Trenino dei Minatori’, quello che dalle cave di Coniolo e Ozzano Monferrato, portava la marna cementizia a proprio a Casale, l'antica Capitale del Cemento. Giunti sul ponte del ‘Sanguinolento’ si procederà in direzione del Golf Club Monferrato per poi, seguendo i sentieri che costeggiano il fiume Po, vedere i resti dell'antico Porto di Coniolo. Qui, risalendo in paese, si potrà visitare il Museo Etnologico dedicato a Coniolo, ‘Il Paese che visse due volte’.

Sarà possibile pranzare al sacco, oppure prenotare ai ristoranti locali; il ritorno (per chi lo vuole) sarà in autobus. È obbligatorio presentarsi muniti di mascherina, obbligatoria nelle soste e negli spazi chiusi, che necessitano anche di Green Pass.

Tornando a Casale ci si imbatterà anche nella Carovana di Bimbimbici, altra iniziativa organizzata da Fiab Monferrato e sempre nell’ambito di It.a.Cà, alla quale sarà possibile aggregarsi, oppure sarà possibile andare al parco della Cittadella dove alle 17 inizierà la festa finale.