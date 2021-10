Un weekend di eventi per la Giornata Mondiale della Cultura Ebraica

CASALE - Questo fine settimana gli appuntamenti culturali alla Comunità Ebraica di Casale sono interamente dedicati alla Giornata Europea della Cultura Ebraica, con ben 4 eventi, tra la sera di sabato 9 e domenica 10 ottobre, tutti incentrati sul tema della giornata: ‘Dialoghi’.

Si comincia con una anteprima in Sinagoga, alle 21 di domani, che vede il concerto dell’ensemble vocale Anima Mundi in un abbinamento con il Trio Klezmer formato da Antonio Sacco, violino; Giorgio Dellarole, fisarmonica e Massimiliano Limonetti, clarinetti. Il titolo del concerto è ‘Di Generazione in generazione’, un’espressione che in ebraico è sinonimo della stessa parola storia, ma la frase sottolinea anche come la narrazione musicale ci porterà attraverso culture, lingue, stili e tradizioni differenti.

In effetti il viaggio è duplice: Anima Mundi è un gruppo corale nato a Casale nel 2001 come formazione di ricerca e approfondimento del patrimonio musicale antico, offrirà una selezione di un repertorio popolare di tutta Europa che spazia dai brani dell’alto medioevo fino ai giorni nostri.

Emilio Isgrò e la poesia delle cancellature

Domenica 10 ottobre sarà in gran parte dedicata a Emilio Isgrò, poeta ed artista siciliano e alla sua ‘Dialoghi Cancellati’ che si inaugura in Sala Carmi alle ore 11. Giornalista, scrittore, teorico e drammaturgo siciliano, Isgrò vive e lavora a Milano, dove espone fin dai primi anni sessanta. Artista della poesia visiva, della quale è uno degli esponenti di maggior spicco, ha cominciato a produrre le prime ‘Cancellature’ nel 1964, esponendole in gallerie e musei italiani e stranieri. La mostra allestita in Sala Carmi sarà aperta fino al 24 ottobre. Questi concetti saranno approfonditi alle ore 16 da Silvia Guastalla e Daria Carmi in un incontro dedicato alle opere di questo straordinario maestro dal titolo ‘Le parole e il dialogo di Emilio Isgrò’.

Il duo Indemi / Rabino in dialoghi tra generazioni

La giornata di domenica si conclude con un nuovo concerto alle ore 17.30. Il titolo dell’esecuzione, allestita da Giulio Castagnoli, direttore artistico di tante rassegne di musica in sinagoga, è ‘Dialoghi tra generazioni’ e vedrà Giacomo Indemini alla viola e Gilberto Rabino al pianoforte. Si eseguiranno musiche di Antonio Vivaldi, Luigi Dallapiccola, Bruno Bettinelli, Gianni Bozzola e dello stesso Gilberto Rabino.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare allo 0142 71807