Strapotere Udine. Novipiù al tappeto

UDINE - Troppo forte Udine per la Novipiù di questa fase iniziale del campionato. L’Apu vince netto (71-55) con Casale che prova stare in partita il più possibile ma deve arrendersi.

Per la squadra di coach Valentini un Sarto da 23 punti (6/12 da tre) ma due Usa Williams-Hill Mais impalpabili.

La partita

Udine impatta meglio la gara e per Casale (Leggio per Hill Mais nello starting five) la sfida è subito in salita (+12 sul 28-16 al 10’). La Jbm si mette in moto e regge il passo senza far scappare i padroni di casa, guidati da una coppia Cappelletti-Giuri che detta i tempi della partita. Tentativo di rientrare in partita con le triple di Sarto in avvio di ultima frazione fino al -15, ma Udine (ancora Cappelletti) risponde e si apre la possibilità di un ultimo quarto senza problemi. Casale vince il parziale conclusivo 18-14 ma la vittoria dei friulani non è mai in discussione e Valentini, anche per gestire alcuni acciacchi, dà minuti ai baby Trunic e Lomele.

Il tema

La seconda sconfitta per Casale ha evidenziato che Udine è, in questo momento, di un altro livello. Soprattutto per una squadra come la JBM che ha avuto 2 punti totali dalla coppia Usa Williams-Hill Mais. Okeke non ha ripetuto la prova d’esordio. Il rientro di Formenti, che ha bisogno di tempo per trovare il ritmo partita, è invece una buona notizia per Casale che ha dovuto rinunciare a Luca Valentini per infortunio.



Le voci

Andrea Valentini prova a guardare in positivo. “Abbiamo fatto un piccolo passo avanti rispetto alla partita di Pistoia. Al di la del risultato abbiamo, affrontato una squadra molto fisica, che ci ha messo in grande difficoltà. Tranne il primo quarto, il resto l’abbiamo giocato punto a punto. C'è tanto da mettere a posto e in questo momento noi, come ho detto ai ragazzi nello spogliatoio, dobbiamo credere in noi stessi e nel lavoro che stiamo facendo. Dobbiamo mettere dei punti esclamativi su alcuni aspetti, ma sappiamo che in questa fase è difficile, a causa di tanti infortuni. Lottiamo senza abbatterci per arrivare alla prima vittoria”.

I numeri

Finale: 71-55

Parziali: 28-16, 43-39, 57-47

Quintetti: Casale con F. Valentini, Williams, Sarto, Leggio, Martinoni; Udine con Cappelletti, Lautier, Italiano, Antonutti, Pellegrino.

Punti: Sarto 23 punti (Casale); Cappelletti 16 punti (Udine).

Rimbalzi: Williams 7 (Casale), Pellegrino 10 (Udine)

Assist: F. Valentini e Martinoni 3 (Casale), Cappelletti 5 (Udine)

Mvp: Cappelletti (Udine)