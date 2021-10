Il Museo Civico si arricchisce: in arrivo una nuova collezione longobarda

CASALE - Giungeranno presto a Casale 14 nuovi reperti di epoca longobarda che andranno ad arricchire la collezione del Museo Civico.

Rinvenuti nel 1895 nella frazione San Germano, oggi i manufatti sono stati ceduti al Comune di Casale degli eredi di Carlo Guaschino che li aveva scoperti all'epoca in un fondo di sua proprietà. La collezione comprende una crocetta in lamina aurea, un bottone ornamentale in oro e granati almandini, una placca di fibbia di cintura, un copripunta o puntale di fodero in oro, tre borchie di scudo in bronzo, un’armilla (bracciale) a terminazioni ingrossate in bronzo, una fibbia in bronzo ageminata, un orecchino a cestello in bronzo e quattro perline in vetro blu. Appartengono tutti a un arco cronologico che va dalla fine del V secolo al VII secolo d.C.

Nelle prossime settimane saranno avviate le pratiche d’acquisizione e dopo - in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo - si procederà al trasferimento.