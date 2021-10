Contributi per l'affitto: le domande al via venerdì

ALESSANDRIA – Partirà venerdì 15 il nuovo bando per l’assegnazione di contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (affitto), che prevede per Casale e per i Comuni del Casalese uno stanziamento regionale di oltre 186 mila euro.

Il bando sarà aperto dal 15 ottobre al 15 novembre 2021 e Casale sarà capofila per i Comuni dell’Ambito 6 che comprende: Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Balzola, Borgo San Martino, Bozzole, Camagna Monferrato, Camino, Castelletto Merli, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Gabiano, Giarole, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Morano sul Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Ticineto, Treville, Valmacca, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio e Villanova Monferrato.

La domanda dovrà essere presentata al Comune di residenza con le modalità indicate per Casale. Qualora il Comune di residenza diverso dal Comune capofila abbia stabilito modalità differenti di presentazione delle istanze, saranno rese note sul sito istituzionale dello stesso Comune.

Lo schema della domanda di partecipazione è scaricabile dal sito del Comune per tutto il periodo di apertura del bando, oltre che in distribuzione nell'Ufficio Servizi Sociali-Casa (via Mameli 14), nell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (via Mameli 21) e negli Uffici dei Comuni dell'Ambito Territoriale del Comune di Casale Monferrato.

Lo schema della domanda di partecipazione sarà pubblicato anche sui siti istituzionali degli altri Comuni. I residenti a Casale Monferrato potranno inoltrare la domanda consegnandola all’Ufficio Casa e Servizi Sociali del Comune di Casale Monferrato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il lunedì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 16.30; oppure inviandola mediante Pec personale (avente valore di raccomandata a.r.) a protocollo@pec.comune.casale-monferrato.al.it.

Tra i requisiti per partecipare al bando c’è il possesso di redditi uguali o inferiori a 13.405,08 euro (fascia A) o tra i 13.405,08 e i 25.000 euro (fascia B), così come risultanti dalla voce Somma dei redditi dei componenti del nucleo presente nell’Isee 2021; oltre ad avere un Isee inferiore ai 21.201,19 euro (per chi rientra nella fascia B), essere residenti in uno dei Comuni dell’ambito territoriale casalese, essere titolari di contratto di locazione regolarmente registrato e non essere assegnatari di alloggi di edilizia sociale o conduttori di alloggi di edilizia agevolata.

Ma il bando 2021 ha un’importante novità: potrà accedere al contributo anche chi percepisce il reddito di cittadinanza. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Casa del Comune di Casale allo 0142 444320 o inviare una e-mail a soccasa@comune.casale-monferrato.al.it.