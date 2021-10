Francesco Semprini ospite a Casale con il suo nuovo libro 'Twenty'

CASALE - Sarà il giornalista Francesco Semprini il tanto atteso relatore della conferenza di questo venerdì dal titolo 'Afghanistan ultimo atto. Dalle Torri Gemelle alla ritirata dell'Occidente, 20 anni di politica USA nel Grande Gioco'. L'appuntamento è alle 21 nella Sala Mareschini del Castello, dove il giornalista presenterà il suo ultimo libro 'Twenty', uno scorcio sugli ultimi vent'anni della storia statunitense.

Per l'occasione l'autore - che ha seguito per La Stampa alcune tra le più importanti vicende politiche ed economiche non solo statunitensi, ma anche come inviato di guerra - presenterà una testimonianza diretta dell'attuale crisi afgana. Sarà questo anche il momento per inaugurare 'Quarta di copertina': il ciclo di presentazioni librarie che, nato dal successo di 'Un Cappuccino tra le righe', si concentrerà su scrittori e personaggi del mondo della cultura. L'evento di venerdì sarà curato da Paola Casulli ed è entrato a far parte della programmazione di SaloneOff, l’iniziativa itinerante del Salone Internazionale del Libro di Torino.