A Casale amministrazione e commercianti a confronto sul Distretto Urbano di Commercio

CASALE – Il Distretto Urbano del Commercio di Casale è stato presentato lo scorso 7 ottobre, e adesso proseguono i preparativi del progetto che dovrà essere realizzato entro 3 anni. Martedì 19 alle 14.30 si svolgerà un incontro organizzato dall’amministrazione (con il sostegno di Confcommercio e Confesercenti) dedicato alle realtà commerciali e artigianali della città.

L’obiettivo è quello di discutere delle opportunità offerte dal Duc attraverso il Web marketing e la Digitalizzazione, quale opportunità strategica per lo sviluppo del commercio casalese. Le attività interessate potranno partecipare sia da remoto tramite l’apposito link di Google Meet (Chiamata: +39 02 3046 1309, PIN: 684 395 028#) che in presenza nella Sala Consiliare di Palazzo San Giorgio (il limite è di 30 posti). In quest’ultimo caso è necessario prenotare allo 0142 444333.

Durante l’incontro verrà distribuito a tutti i partecipanti presenti in Sala un questionario, presente anche online e sui siti delle di Confcommercio e Confesercenti. È rivolto a tutti i commercianti e artigiani e serve per raccogliere idee, considerazioni, suggerimenti, criticità ed evidenziare i problemi più importanti e significativi per il territorio. Dovrà essere compilato entro e non oltre il 29 ottobre.

All’incontro saranno presenti l’Assessore al Commercio Giovanni Battista Filiberti, il segretario provinciale di Confesercenti Manuela Ulandi e il direttore di Ascom Alice Pedrazzi.