A Odalengo Grande torna il 'Trekking dei Cinghiali'

ODALENGO GRANDE - Un nuovo appuntamento targato Cammini DiVini è atteso per questa domenica: torna per una decina edizione il Trekking dei Cinghiali. Domani a Odalengo Grande si partirà alla scoperta del territorio collinare locale con una passeggiata di circa 11 km, per un totale di quasi quattro ore di cammino. Durante il percorso è previsto anche uno stop alla big bench numero 113, la Tartufina.

Appuntamento di fronte alla chiesa di San Vittore a partire dalle 8.30 per le iscrizioni. La partenza sarà alle 9.30. Il costo di partecipazione è di 5 euro a persona e al termine sarà anche possibile gustare polenta e cinghiale grazie al contributo della Pro Loco. Per il pranzo l'offerta è libera.

Obbligatoria la prenotazione entro e non oltre venerdì 15 ottobre contattando Augusto Cavallo al 339 4188277 o all'email augusto.cavallo66@gmail.com.