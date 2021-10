Jbm, con Pepper, cerca punti a Orzinuovi

CASALE MONFERRATO - Con Dalton Pepper a caccia della prima vittoria. Nuovo slancio in casa Jb Monferrato dopo l’ingaggio dell’ex Rieti (già a Casale per un pezzo della stagione 2018/2019). La squadra di coach Andrea Valentini (senza Williams e Luca Valentini) proverà a sbloccarsi sul campo dell’Agribertocchi, anch’essa a 0 punti. Sotto osservazione Hill-Mais che deve dare importanti segnali di crescita.

Qui Casale Monferrato

La grande novità in casa Jbm è Dalton Pepper, tesserato a gettone, che esordirà in maglia rossoblù. Operazione spiegata dal general manager Giacomo Carrera. “Le qualità di Dalton, tecniche e umane, sono note a tutti e la sua presenza permetterà a Penny di recuperare dai suoi problemi fisici. Questo innesto consentirà a tutta la squadra di giocare conmaggior serenità vista la grande esperienza di Dalton in questo campionato”.

In vista di Orzinuovi parlano il vice allenatore Stefano Comazzi e il capitano Niccolò Martinoni. “Affrontiamo una squadra che ha avuto un inizio di campionato non positivo, ma che ha grandi qualità - spiega il tecnico - noi dovremo giocare per vincere, perché è quello che bisogna sempre fare nonostante le difficoltà, cercando di limitare i loro parziali micidiali”. Niccolò Martinoni: “Noi non abbiamo avuto una settimana semplice, ma questo campionato non dà pause. Dobbiamo rimettere insieme i pezzi, l'abbiamo fatto in questi giorni, e arriviamo ad Orzinuovi per fare una buona partita e cercare di vincere”.

Qui Orzinuovi

L’Agribertocchi ha iniziato male la stagione 2021/2022, perdendo le prime due partite rispettivamente contro Torino (dopo un overtime) e Bakery Piacenza. Squadra rivoluzionata in estate con conferma della guida tecnica del coach ex Biella Fabio Corbani. Nuove punte degli orceani sono La’Marshall Corbett (18.0 punti di merdia) e i lunghi Aaron Epps e Andrea Renzi (13.3 punti di media con il 41% da tre). Corbani inquadra così il match.“Stiamo migliorando la nostra condizione fisica e rinforzando la nostra identità di squadra nuova e diversa. La cosa più importante sarà vincere, e questo è l’aspetto sul quale siamo maggiormente focalizzati. Come squadra e come club insieme ai nostri tifosi”. L’importanza del match nelle parole del ds Muzio.“Ci attende una partita difficile, con un alto carico emotivo e che metterà di fronte due squadre intenzionate a raccogliere i primi due punti del campionato”.

Pre-Partita

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI – NOVIPIÙ JB MONFERRATO

Dove: PalaBertocchi, Orzinuovi (Bs)

Quando: domenica 17 ottobre, 18.00

Arbitri: Gagliardi, Rudellat, D’Amato

Come seguirla: In diretta streaming su Lnp Pass in abbonamento (https://bit.ly/30gCvLS). L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato.

Note: Per Casale Monferrato out Luca Valentini e Penny Williams. Tutto il resto del roster è a disposizione di coach Andrea Valentini con l’esordio di Dalton Pepper. Orzinuovi annunciata al completo. Due gli ex Casale Monferrato tra gli orceani, entrambi dietro la scrivania: Alessandro Muzio (direttore sportivo) e Marcello Filattiera (general manager). Entrambi hanno vestito i colori della Junior come playmaker.