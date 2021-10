Silvestri salva Casale nel finale

CARONNO PERTUSELLA - Non arriva il riscatto che tutti si aspettavano, ma la reazione d'orgoglio del Casale sul campo della Caronnese è comunque importante per molte ragioni e l'1-1 finale è il premio alla tenacia mostrata sul sintetico degli ospiti.

La partita si mette subito in salita per i ragazzi di Sesia: dopo nemmeno un giro di lancette il giocatore più temuto, Corno, mette palla con un tiro violento da fuori area alle spalle di Dadone tornato titolare in porta dopo il turno di riposo di domenica scorsa. I nerostellati provano in tutti i modi a costruire gioco per trovare la rete del pareggio ma all'intervallo sono costretti a rientrare negli spogliatoi ancora sotto di una rete.

La ripresa mostra più o meno lo stesso copione con i rossoblu attenti nel controllare gli avversari gestendo oculatamente il vantaggio mentre il Casale prova a sfondare in tutti i modi: appena prima del quarto d'ora mister Sesia con un triplo cambio rinnova quasi tutto l'attacco inserendo Forte - a segno con i tortonesi - e Brevi per Continella e Ricciardo così come viene concessa una seconda chance a Ben Nasr che sostituisce Palermo. A tre minuti dalla fine, arriva il sospirato pareggio con Silvestri bravo a deviare una punizione sotto misura di Candido che riscatta così la prestazione opaca della domenica precedente: i nerostellati restano a tiro della zona playoff anche perché hanno ancora una gara da recuperare a Sestri Levante, ma devono ritrovare la brillantezza delle prime uscite se vogliono essere protagonisti.

CARONNESE-CASALE 1-1

MARCATORI: 1’ Corno (Car), 42’ st Silvestri (Cas).

CARONNESE (4-3-1-2): Ansaldi; Coghetto, Arpino, Cosentino, De Lucca; Putzolu (34’ st Argento), Vernocchi, Raso (39’ st Diatta); Corno; Esposito, Vitiello (24’ st Rocco). A disp.: Angelina, Galletti, Lazzaroni, Vincenzi, Cattaneo, Bossi. All.: Scalise.

CASALE (4-2-3-1): Dadone; Gilli (39’ st Amayah), Gianola, Silvestri, Mullici; Palermo (12’ st Ben Nasr), Giacchino (34’ st Vicini); Continella (12’ st Brevi), Rossini, Candido; Ricciardo (12’ st Forte). A disp.: Paloschi, Juricic, Casella, Kone. All.: Sesia.

ARBITRO: Cosseddu di Nuoro.

NOTE: giornata soleggiata, terreno sintetico. Spettatori 200 circa. Ammoniti: Scalise, Rossini, Continella, Putzolu, De Lucca, Gianola, Brevi. Angoli 3-5, Recupero 2’, 6’