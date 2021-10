Casale, basta un tempo. Saluzzo ko

SALUZZO - Basta un tempo, al Casale, per ritrovare il successo in casa del fanalino Saluzzo, tre gol in poco più di 20 minuti, una vittoria che permette di restare in scia alle prime quattro, tutte a bersaglio.

Scatenato Forte, ma a illuminare le azioni e alzare la pericolosità degli ospiti è, soprattutto, Candido, che si conferma capocannoniere della squadra, firmando la rete del definitivo 3-0

Monologo nerostellato

Vantaggio lampo per i nerostellati: all'8' Candido taglia dentro dalla trequarti e serve Forte in area, che infila De Marino. Il portiere evita il raddoppio sei minuti dopo sul tiro a giro dello stesso Candido, alzata in angolo. Dopo aver sofferto per oltre metà tempo, il Saluzzo trova almeno più equilibrio, anche se è sempre il Casale a fare la partita. Al 25' gli ospiti segna ancora: Forte scatta sul filo del fuorigioco, beffa la difesa di casa, si presenta solo in area e per De Marino non c'è scampo.

Neanche un minuto e l'arbitro concede un rigore alla squadra di Sesia: intervento di carli su Rossini, che cade nell'allungo per raggungere la palla, ma il portiere para la trasformazione. Nulla può al 31' nell'azione più bella: Candido in verticale per Rossini, sul cross basso sponda di Forte per lo stesso Candido, che firma il 3-0.

Accenno di reazione dei padroni di casa: ci provano Testardi e Andretta di testa e poi Matera, ma senza esito.

In avvio di ripresa ancora Candido a suggerire e Forte, in scivolata, non ci arriva. Rischia molto Lewandowski al 5', quando colpisce Continella. Doppio giallo, ma Briano, per evitare rischi, toglie l'ex della gara e lo sostituisce con Ientile. All'11' la conclusione di Matera è a lato, al 19' De Marino evita il poker al passivo, di piede su Candido imbeccato da Rossini.

Girandola di cambi, il risultato non cambia più.

Saluzzo - Casale 0-3

Marcatori: pt 8' e 25' Forte, 31' Candido

Saluzzo: De Marino; Serino, Giordano, Caldarola, Carli, Clerici (24'st Massacesi), Andretta, Matera, Testardi (16'st Poppa), Lewandowski (9'st Ientile), Gerthoux (16'st Tosi). A disp.: Virano, Di Carlo, Tall, Pittavino, Gaboardi. All.: Briano

Casale: Dadone; Gilli, Gianola, Guarino, Vicini(23'st Giacchino), Continella (10'st Brevi), Ben Nasr, Palermo, Candido (23'st Mullici), Rossini (30'st Ricciardo), Forte (35'st Amayah). A disp.: Paloschi, Brevi, Casella, Cinishechengo, Silvestri. All.: Sesia

Arbitro: Tagliente

Assistenti: Passaro e Macripo