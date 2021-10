Domenica in Pinacoteca un percorso con protagonista Clara Leardi

CASALE - Anche il Museo Civico di Casale aderisce a ‘L’arte con chi ne fa parte’, l’iniziativa lanciata dall’Abbonamento Musei per far conoscere al pubblico i personaggi chiave che hanno ricoperto ruoli rilevanti all’interno del panorama museale piemontese di ieri e di oggi. L’appuntamento è in Pinacoteca domenica 24 ottobre alle ore 16, dove verrà proposto un percorso tematico, attraverso la collezione permanente, dedicato alla figura di Clara Leardi.

La contessa, infatti, è stata un personaggio di notevole rilievo per la storia della città durante l'Ottocento: grazie al suo testamento segreto, stilato nel 1852 su consiglio di Urbano Rattazzi, dispose che il Comune di Casale ricevesse in legato il palazzo di famiglia affinché vi fosse fondato un istituto con convitto a beneficio delle classi meno agiate e, nello stesso palazzo, un museo civico aperto al pubblico, il primo della città.

Di questa importante decisione, oggi la città conserva ancora il primo istituto tecnico d’Italia, le raccolte librarie e le collezioni artistiche dei famigliari di Clara deceduti prematuramente: il figlio Luigi e il cugino Carlo Vidua, noto viaggiatore, intellettuale e collezionista.

Il costo della visita guidata è di 2.50 euro, mentre è gratuita e inclusa nel biglietto d’ingresso per i titolari di Abbonamento Musei. Per informazioni è possibile chiamare l’800 329 329 (la prenotazione non è obbligatoria). Necessario il Green Pass.