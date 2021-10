Fumma la Diferènsa: la giornata plastic free di Amag dedicata ai più piccoli di Conzano

CONZANO - 'Fumma la Diferènsa' è il titolo dato all’evento plastic free che si è tenuto giovedì 14 ottobre a Conzano, organizzato da Amag Ambiente.

Nel pomeriggio, dopo i saluti del sindaco Emanuele Demaria e del dirigente scolastico Gennaro Scotto, si sono svolte attività didattiche e laboratori che hanno visto protagonisti i bambini e i ragazzi della scuola primaria di primo e secondo grado di Conzano, con la collaborazione degli Alpini delle sezioni di Casale Monferrato e Alessandria, dell'Associazione Culturale Amici ed ex allievi del Liceo Scientifico Galilei di Alessandria e di volontari del paese.

Tra queste una lezione sull’ambiente, un laboratorio sulla carta e sul tema ‘Di nome in nome’, il gioco del Riciclo e ‘Capitan Riciclo - Impariamo a riciclare’ a cura dello staff didattico di Amag. L'iniziativa di Conzano, che fa parte del progetto Rivoluzione Verde dell’associazione, sarà riproposta via via in tutti i comuni del Consorzio di Bacino Alessandrino.