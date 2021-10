Legambiente: «Per il ‘global strike’ la battaglia climatica si sposta all’Eternit Bis»

NOVARA - Si avvicina la giornata del Global Strike - lo sciopero globale per il clima che trova appoggio tra i giovani di Fridays For Future - e per l’occasione Legambiente Piemonte e Valle D’Aosta ha deciso di celebrare la ricorrenza ricordando in particolare la battaglia all’amianto e all’azienda locale Eternit. Così domani a partire dalle 8.30 l’associazione sarà a Novara, all’esterno dell’aula magna dell’ex caserma Perrone. L’occasione? Il processo Eternit Bis.

Legambiente durante le udienze preliminari del procedimento penale, che vede al banco degli imputati l’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny, non era stata ammessa in qualità di parte civile ma nonostante questo sarà presente davanti all’aula, insieme ad alcuni membri di Afeva, associazione con la quale collabora da anni proprio per questa battaglia.

«Legambiente è ed è sempre stata presente al fianco di Afeva nelle varie fasi di lotta a sostegno delle richieste di giustizia, bonifiche e ricerca in campo medico e farmaceutico - ha dichiarato Vittorio Giordano, presidente del Circolo Legambiente Verdeblu di Casale Monferrato - Lotte che hanno portato a risultati importanti come la bonifica dello stabilimento Eternit, la rimozione dei tetti in cemento amianto degli edifici pubblici, la sostituzione dei tetti delle abitazioni private con i contributi pubblici e lo smaltimento gratuito nella discarica pubblica per l’amianto».