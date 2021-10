Ultimo appuntamento con le scuole per Francesco Ghiaccio

CASALE - Grande ritorno per la Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati: è ripartita infatti la proposta delle tradizionali presentazioni librarie nelle scuole della città.

L’ultimo appuntamento sarà domani, sabato 30 ottobre, nell’Aula Magna dell’istituto superiore Leardi con Francesco Ghiaccio che racconterà agli studenti la sua ultima opera realizzata in collaborazione con Marco D'amore, ‘Vesuvio’. «Una storia coraggiosa e autentica che racconta uno spaccato terribile della nostra Italia per ricordarci che la mafia non è un gioco». Così l’ha definita Ghiaccio, che già mercoledì scorso ha incontrato gli allievi delle classi quarte e quinte della primaria San Paolo, leggendo il primo capitolo del libro.

D’Amore e Ghiaccio sono due volti già molto noti sul territorio, soprattutto per la loro collaborazione che nel 2015 ha dato vita al film ‘Un posto sicuro’.