Novipiù, con Biella un derby da vincere

CASALE MONFERRATO - Un derby da vincere. La Novipiù aspetta l’Edilnol Biella nel posticipo di domani (PalaEnergica Paolo Ferraris, ore 17) della quinta giornata del campionato di A2 Lnp.

Un derby "classico" della categoria che in questo avvio di stagione è, purtroppo, da piani bassi della classifica. Casale ha 2 punti in classifica, Biella è ancora a 0.

Qui Casale

In casa JBM le valutazioni di Andrea e Luca Valentini. “Biella è una squadra giovane, arrembante, spregiudicata. Difficile da incontrare proprio per la loro aggressività - spiega il tecnico - che ti obbliga a giocare con attenzione a causa della pressione che mettono sulla palla. La chiave? Non fare palle perse, non permettere loro di aprire il contropiede, fare una difesa intelligente e limitare i loro migliori giocatori. Per noi sarebbe importante avere una mano da parte del nostro pubblico. Sono sicuro che aiuterebbe molto i miei ragazzi”.

Concetto che riprende anche il figlio, Luca Valentini, al rientro dopo l’infortunio. “Affrontiamo questa partita con tanto entusiasmo ed energia consapevoli dell'importanza di questi due punti, sapendo che avremo l'appoggio del nostro pubblico”.



Qui Biella

Biella di coach Andrea Zanchi è ancora alla ricerca del primo successo stagionale (pesante l’ultimo ko interno con Capo d’Orlando). Squadra giovane, ricostruita dopo gli scricchiolii societari dell’estate intorno al totem Infante con l’obiettivo di lanciare i due prodotti di casa Bertetti e Pollone.

Da qualche settimana ha inserito l’esperta guardia Kenny Hasbrouck per dare sostanza all’attacco e sostituire l’infortunato Cromer. Coach Zanchi: “Possiamo continuare il nostro percorso di crescita, a partire dalla sfida che ci attende contro la JB Monferrato”. Mentre il playmaker Gianmarco Bertetti spiega “Al PalaFerraris sarà una battaglia che metterà in palio due punti fondamentali per le rispettive classifiche. Non molleremo, sappiamo che il percorso di crescita e lungo, ma ci crediamo”.



Pre-partita

NOVIPIÙ JB MONFERRATO-EDILNOL BIELLA

Dove: PalaEnergica Paolo Ferraris, Casale Monferrato.

Quando: lunedì, 1 novembre, ore 17.

Arbitri: Salustri, Dionisi, Tallon.

Note: Per la Novipiù ancora out Williams e Formenti. Biella al completo.

Social: aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato.

Dove vederla: La partita sarà trasmessa in diretta su LNP Pass (streaming a pagamento) e in diretta TV su MS Sport (601 del digitale terrestre) e su MS Channel (canale 814 di Sky).