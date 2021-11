Giovedì la cittadinanza onoraria di Casale al 'Milite Ignoto'

CASALE - Giovedì 4 novembre, per celebrare la giornata dell’Unità Nazionale, quella delle Forze Armate, i Caduti in guerra o in servizio e il centenario della traslazione del Milite Ignoto, la cerimonia a Casale prevede il ritrovo al monumento ai giardini pubblici della stazione ferroviaria alle 10.

Quindi discorso del sindaco Federico Riboldi e deposizione della corona di alloro, poi conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto e trasferimento al cimitero dove alle 11 si terrà la messa e ci saranno l’alzabandiera e altre deposizioni.

Durante la prima parte della mattinata, analoghi momenti di commemorazione con deposizioni di corone di alloro saranno organizzati al monumento ai caduti di piazza Martiri (piazza Dante) e nelle frazioni di Casale.

Chi è il Milite Ignoto

Il Milite Ignoto è un militare italiano caduto durante la prima guerra mondiale e sepolto a Roma all'Altare della Patria. La sua identità resta sconosciuta poiché il corpo fu scelto tra quello di caduti privi di elementi che potessero permettere il riconoscimento. La tomba del Milite Ignoto rappresenta simbolicamente tutti i caduti e i dispersi in guerra italiani. Fu inaugurata solennemente il 4 novembre 1921 con la traslazione da Aquileia dopo un viaggio in treno speciale attraverso varie città italiane.