CASALE - A partire dalla prossima edizione del Mercatino dell'Antiquariato di Casale, in calendario domenica 14 novembre, ci sarà una nuova collocazione per il Farmer Market, le bancarelle di prodotti a km0 che fino all'appuntamento di ottobre erano situate in piazza Castello, davanti all'ingresso del Mercato Pavia.

I produttori del territorio si posizioneranno in largo Margherita Paleologo Gonzaga, l'area verde pedonale situata tra la palazzina Liberty del Mercato Pavia e il complesso dell'Esselunga.

Già a partire da domenica 14 novembre l’entrata al mercatino sarà obbligatoria da piazza Castello e l’uscita proprio su questa strada, facendo sì che tutto il pubblico possa vedere i produttori locali che sono presenti a ogni edizione dell’antiquariato. «Una collocazione che permetterà di dare il giusto rilievo al lavoro di tanti imprenditori agricoli e che consentirà di aggiungere ulteriore spazio per gli espositori al Mercato Pavia» spiegano gli organizzatori.